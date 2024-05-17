محصول القمح يحقق اعلى معدلات الانتاج بالاسكندرية

صرح المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمى باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية،" للوفد " أن الحصيلة الإجمالية للأقماح المحلية التي جرى استلامها من المزارعين والتجار وتوريدها للصوامع والبناكر، وصلت حتى الآن إلى 65 ألف و265 طن قمح محلي، منذ بدء موسم التوريد الحالي.

وأوضح القلش،إن تسلم الأقماح المحلية من المزارعين تتم وفق لجان سداسية، لتحديد درجات التقريط الثلاثة، المقرر تسعير الأردب وفقا ًلها، وهي 23 قيراط بـ2000 جنيه للأردب، و22.5 قيراط بـ 1950 جنيهًا، و22 قيراط بـ 1900 جنيه.

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح في الصوامع والبناكر والتي تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعي

يشار إلى أنه تم تخصيص 4 صوامع وبناكر لتسلم الأقماح المحلية، بإجمالي سعات تخزينية 121 ألفا و580 طنا بخلاف توفر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد على السعات المحددة، كما هو متبع سنويًا، شملت صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

كما جرى تخصيص صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

كانت قد اعتمدت المديرية 2 بنكر لتوريد القمح هما، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألفا و200 طن مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا، وإجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية لموسم 2024.

من جانب اخر قالت المهندسة نجوان أحمد، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية في مديرية الزراعة بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من حصاد 15 ألفا و32 فدانا و14 سهما من المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم، حتى الآن.

وأشارت نجوان إلى أنه بحصاد هذه المساحة يصبح ما تم حصاده منذ بدء الموسم رسميًا في الإسكندرية وحتى الآن، يمثل 70.7% من المساحات المنزرعة، والبالغة 21 ألفا و259 قدانًا.

وأوضحت أن ما تم حصاده موزع على القطاعات الرسمية، بواقع 167 فدان و18 قيراطًا في قطاع المعمورة و575 فدان و16 قيراط و13 سهم في قطاع خورشيد، و10 آلاف و589 فدانًا بقطاع العامرية و3700 فدان في قطاع برج العرب، بإجمالى 15 ألف و32 قيراط و14 سهماً، وتتم عملية تسلم الأقماح من المزارعين واستلامهم مستحقاتهم، وفقاً للجنة تسعير القمح والتى حددت الأسعار وفقاً لدرجات النقاوة الثلاثة (التقريط)، وهى 2000 جنيه للأردب درجة النقاوة 23.5 درجة كأعلى رتبة، و1950 لدرجة نقاوة 23 و1900 لدرجة نقاوة 22.5.