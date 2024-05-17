جنوب إفريقيا تضع الاحتلال الإسرائيلي بين فكي الكماشة (فيديو)

وقف الاحتلال الإسرائيلي من جديد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وخصمها المباشر جنوب إفريقيا، والدعوى القانونية أمر بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية في إطار القضية المرفوعة أصلا ضد إسرائيل، والتي تواجه فيها اتهامات اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ووفق تقرير قناة “القاهرة الإخبارية”، بعنوان: " خطوة ستكشف حجم انتهاكات الاحتلال.. طلب من العدل الدولية يضع إسرائيل بين فكي الكماشة"، فأن المجني عليهم أطفال ونساء ومدنيون أبرياء، والجاني جيش متجج بالسلاح والعتاد، وأداة الجريمة أسلحة فتاكة مصدرها الغرب.

تأتي جلسات الاستماع لبحث طلب جنوب أفريقيا التي تقدمت به الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويبدو أن إسرائيل أصبحت بين فكي كماشة، بعد أن تم الطلب من المحكمة إصدار أمر بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، الخطوة إن تحققت ستكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وحجم المساندة والمساعدة العسكرية التي تلقتها من الغرب.

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، يوم الخميس،أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وأن تنسحب انسحابا كليا فوريا من جميع أراضي القطاع.

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

ارتفاع عدد شهداء غزة

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من اكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلا و56 جريحا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.