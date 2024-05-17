"المشاركة المجتمعية وأثرها على الفرد والمجتمع".. حوار مفتوح بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وشهدت مكتبة قلمشاة حوارا مفتوحا حول المشاركة المجتمعية وأثرها على الفرد والمجتمع، وتحدث فيها حنان عزت عيد مسئول النادي النسائي بقلمشاة، عن أشكال المشاركة المجتمعية ومفهوم المشاركة وهي مساهمة أفراد المجتمع وتعاونهم من أجل تحقيق أهداف معينة من أجل الصالح العام، ولكي يتم ذلك على الوجه الأمثل لابد من قيام فرد أو أكثر بعملية وضع المقترحات والخطط لتنفيذ ما تم الاتفاق على تنفيذه على أرض الواقع لجنى الثمار من وراء ذلك لمنفعة الفرد والمجتمع، ويأتي ذلك من خلال المشاركة المجتمعية في المنتديات الثقافية والندوات والمؤتمرات، والمبادرات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الصالح العام.

كما نظمت مكتبة قلمشاة، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان الإسلام ومواجهة أزمة البطالة، تحدث فيها الشيخ محمد رجب أحمد عن مواجهة البطالة عن طريق الحث على العمل امتثالا لقوله تعالى "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، مستشهدا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووضح الفرق بين التوكل والتواكل.

مناقشة كتاب "خطوة خطوة إلى القمة" بفرع ثقافة الفيوم

بينما عقدت مكتبة اللاهون مناقشة كتاب خطوة خطوة إلى القمة تأليف الدكتور تامر البنا، تحدثت فيها سماح محمد سيد أن الوصول إلى القمة يتطلب جهداً وتحديات ولكن النجاح يبدأ بخطوة واحدة يجب أن تضع هدفاً وتعمل على تحقيقه بخطوات صغيرة متتالية متغلباً على الصعوبات والعقبات التي قد تواجهك بالإصرار والتفاني ستصل إلى القمة بالتأكيد، علينا أولا تحديد الأهداف، ثم ترتيبها حسب الأولوية المنطقية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.