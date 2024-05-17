"رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات" ورشة عمل للشباب والرياضة

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورشة عمل عن "رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات"، والتي نفذتها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للتعريف باختصاصات عمل الوحدات وتفعيل دورها لدعم وتمكين المرأة والفتاة.

يأتي ذلك استمراراً لدور وزارة الشباب والرياضة في رفع الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيل جيل واعى متميز قادر على مواجهة التحديات والقضايا المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر ورشة العمل ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة صابرين أبو شوشة مدير وحدة المرأة بالجامعة، محمد يحيى مدير الشئون القانونية.

و كان من أهم محاور ورشة العمل مواجهة العنف ضد المرأة و كيفية التعافي منه (جسديا، نفسيا، جنسيا)، وشرح متلازمة ستوكهولم على الصحة، وكيفية التعامل و مواجهه العنف، حيث تم تناول الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية، وتم مناقشة تعريف العنف وأنواعه، والأطر الوطنية والدولية لدعم وتمكين المرأة والفتاة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودور المجتمع في التصدي للعنف، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.



