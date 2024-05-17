خبراء الضرائب: مصر سادس الدول العربية في الأعباء الضريبية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، إن إرتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة يحد من قدرة مصر علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال قبل إتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة حتى نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

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وقال إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلي 22.5% لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير انها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان و الأردن واليمن و ليبيا و تتراجع إلي 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

وأضاف أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر و المغرب الأعلى بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14% وتنخفض إلي 10% في العراق و سوريا وليبيا والبحرين وتصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن في حين انها لم تطبق بعد في الكويت و قطر.

وقال أشرف عبد الغني إنه إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1% و تتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1% .

وأكد أن دراسة هذه الأرقام و مقارنة نسبة العبء الضريبي في مصر مع الدول العربية المجاورة يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية و الأجنبية مما يؤدي إلي تعزيز الاقتصاد القومي و زيادة الصادرات و تحسين معدلات النمو.