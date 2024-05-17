مدخل "رحيل" بالطريق السياحي في الفيوم.. مصيدة للأرواح

تشهد عزبة رحيل، التابعة لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس محافظة الفيوم، حالة من الغضب العارم، بسبب الحوادث المتكررة بمدخل العزبة على طريق بحيرة قارون السياحي.

ويشكو أهالي "رحيل" عدم استجابة الجهات المسئولة لمطالبهم بإنشاء مطبات صناعية قبل وبعد المدخل الرئيسي على الطريق السياحي لتهدئة السيارات والعمل على منع الحوادث المرورية.

وتُعد حوادث الطرق من أخطر الظواهر التى تواجهها الدولة، وتكبدها ملايين الجنيهات سنويا بسبب الخسائر البشرية والمادية التى تخلفها تلك الحوادث، ويزداد الأمر سوءًا مع تضاعف عدد السكان والمركبات، وحاجة المواطنين اليومية إلى السفر والتنقل للذهاب إلى المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، وتشكل الظاهرة خطرا على أرواح الأهالى لأسباب، بعضها خارج عن إرادتهم، والبعض الآخر يتحمله قائدو المركبات، ويتعلق بسلوكياتهم الخاطئة، بالإضافة إلى عدم إنشاء المطبات أو اللوحات الإرشادية التي تشير إلى ضرورة تهدئة السرعة أمام مداخل القرى والعزب على جانبي الطرق.

أهالي "رحيل" يطالبون بإنشاء مطبات صناعية حفاظا على حياتهم



وكانت عزبة رحيل قد فقدت العديد من سكانها خلال الفترة الماضية بسبب تزايد عدد الحوادث المرورية بشكل مستمر على الطريق السياحي، والتي تسببت في خسائر بشرية كبيرة بين أهالي العزبة التي يقطنها الآلاف الذين أصبحوا جميعا مهددين عند مرورهم إلى الطريق السياحي، وأصبح ذهاب الطلاب إلى المدرسة أو الجامعة هو مصدر قلق للأسرة حتى يعود سالما آخر اليوم، بعد أن تكررت الحوادث على المدخل الرئيسي نتيجة للسرعة الجنونية وعدم إنشاء مطبات لتهدئة السيارات، بالرغم من قيام الأجهزة التنفيذية بعمل مطبات صناعية على الطريق السياحي بداية من قرية شكشوك وحتى مدخل مركز يوسف الصديق.

في البداية يقول محمد السمالوسي من أبناء العزبة أنه لا يمر أسبوع واحد دون وقوع حادث يؤدي إلى وفاة أو إصابة شاب أو شيخ أو طفل أثناء عبور الطريق، مضيفا أنه لا يمكن قبول هذا الوضع الذي تسبب في فقدان العديد من أبناء العزبة، وأصبح أهل قريتي في خطر داهم يوميا.

وأشار رفعت كمال من شباب العزبة إلى خطورة الموقف، موضحا أن القرية تقع على طريق بحيرة قارون السياحي، وهو طريق سريع يتسبب في فقدان عدد كبير جداً من الأرواح البشرية سنوياً، والمسئولين في هيئة الطرق والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وكافة الجهات المختصة يعلمون بخطورة المدخل دون مطبات، ولكنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحد من الحوادث على الطريق.

ويطالب محمد رمضان، من أهالي عزبة رحيل بضرورة إنشاء مطبات صناعية على الطريق السياحي أمام مدخل العزبة لتسهيل عبور الطريق بأمان وتقليل حوادث السير، وخاصة أن غالبية الأسر التي لديها طلاب في جامعة الفيوم ذهبوا للسكن بجوار الجامعة خوفا على حياة أبنائهم من الحوادث المرورية المتكررة.

وفي الختام تناشد الحاجة صباح عبد التواب من سيدات العزبة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتحقيق هذا المطلب العادل، للحفاظ على الأرواح وحماية حياة السكان وتوفير بيئة آمنة للعبور الطريق السياحي، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً فورياً من الجهات المعنية لتلبية مطلب أهالي عزبة رحيل وتوفير حلول فعالة للحد من حوادث السير وحماية أرواح المواطنين.