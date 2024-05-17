إحتفالية باليوم العالمي للمتاحف في متحف الطفل غداً

احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف والذي يحمل هذا العام دولياً شعار "المتاحف للتعليم والبحث"، ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) غد السبت، في تمام الساعةالحادية عشر صباحاً عدد من الأنشطة والفعاليات المجانية للزوار للتعريف بأهمية التعليم المتحفي ودوره فى ثقل الثقافة والمعرفة لدي مرتادي المتاحف من الكبار والأطفال على حد سواء.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان الاحتفال يشمل فقرات وترفيهية للأطفال وأسرهم، منها تعليم الطفل طرق الكتابة المصرية القديمة ويقوم كل طفل بكتابة أسمه باللغة الهيروغليفية، وألعاب البازل وتلوين أشكال الجبس الفرعوني، ويختتم اللاحتفال بمشاركة كل الزوار في عمل جماعي يتضمن تلوين مجسم الهرم وكتابة كلمات عن اليوم.

اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977، وكان الهدف من الاحتفال به ، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.