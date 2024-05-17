عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إحتفالية باليوم العالمي للمتاحف في متحف الطفل غداً

العالمي للمتاحف
العالمي للمتاحف

احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف والذي يحمل هذا العام دولياً شعار "المتاحف للتعليم والبحث"، ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) غد السبت، في تمام الساعةالحادية عشر صباحاً عدد من الأنشطة والفعاليات المجانية للزوار للتعريف بأهمية التعليم المتحفي ودوره فى ثقل الثقافة والمعرفة لدي مرتادي المتاحف من الكبار والأطفال على حد سواء.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان  الاحتفال يشمل فقرات  وترفيهية  للأطفال وأسرهم، منها تعليم الطفل طرق الكتابة المصرية القديمة ويقوم كل طفل بكتابة أسمه باللغة الهيروغليفية، وألعاب البازل  وتلوين أشكال الجبس الفرعوني، ويختتم اللاحتفال بمشاركة كل الزوار في عمل جماعي يتضمن تلوين مجسم الهرم وكتابة كلمات عن اليوم.

اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977، وكان الهدف من الاحتفال به ، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

مواد متعلقة

فريق كايروكي ومروان بابلو يجتمعان في حفل غنائي .. الليلة

راغب علامة يلتقي بجمهوره في كندا.. الليلة

الساقية تستقبل حفل إنشاد ديني على مسرحها.. الليلة

فرقة "طبلة الست" تلتقي بجمهورها في ساقية الصاوي.. الليلة

لطيفة لـ عادل إمام في عيد ميلاده : أنت زعيم الفن

فيلم "زهايمر" في السينمات بعد 14 عاما من عرضه.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة للمكرمين في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

انطلاق حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة
الجريدة الورقية