مياه سوهاج تتفقد أكثر من 200 محطة لمراجعة كفاءة التشغيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن فرق المناوبات تواصل عملها لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم حيث يتم الدفع بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا .

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مياه سوهاج أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من إستمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والإلتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي .

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ والتي تنفذها الشركة سعيا للإرتقاء بالمستوى الخدمي الذي تقدمه بسواعد أبنائها.

وقال اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية أنه تم تفقد أكثر من 200 محطة مياه شرب وصرف صحي فى كل مراكز المحافظة تشمل 8 محطات معالجة صرف صحي كبرى و11 محطة مياه سطحية كبرى وعدد 36 محطة مدمجة ونقالي ومطورة و70 محطة رفع صرف صحي و75 محطة مياه جوفية بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.

وفي سياق متصل دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بسيارة خدمة عملاء متنقلة لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي قرية الكولا بمركز أخميم وذلك للبدء في التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن المشروع يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بتكلفة تبلغ 100 مليون جنيه ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22 كيلو متر وخط طرد قطر 500 مم بطول 5 كيلو متر وعدد 1920 وصلة منزلية ويخدم اكثر من 13 الف مواطن.



واوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يتم توعية المواطنين من خلال حملات طرق الأبواب ولقاءات مع رواد المساجد والكنائس والأماكن العامة وذلك للتعاقد لتوصيل خدمة الصرف الصحي والاستفادة من المشروع الذى يساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.