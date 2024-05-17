إنقاذ مواطن أصيب بمغص كلوي حاد بطريق القاهرة أسيوط الغربي

تمكنت اجهزة الامن بالفيوم والمسعفون التابعون لمرفق إسعاف المحافظة من إنقاذ مواطن تعرض لمغص كلوي حاد، أثناء قيادة سيارته علي طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا، بتعرض مواطن لمغص كلوي حاد أثناء قيادة سيارته بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وتبين وجود مواطن يدعي كريم ع 26 سنة، بالقرب من كمين الروس الواقع علي الطريق، ومصاب بمغص كلوي حاد، وتم نقل المصاب الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث اخر أصيب 3 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم – القاهرة ، بين بوابات تحصيل الرسوم، وتم نقلّ المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم- القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة إنقلبت بين بوابات تحصيل الرسوم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.