آخر ظهور لوفاء الكيلاني يضعها في موقف محرج.. هل خضعت لعمليات تجميل (صور)

تسبب الظهور الأخير الإعلامية وفاء الكيلاني في حدوث حالة من الجدل الواسع على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بعد آخر ظهور لها والذي بدت فيه بملامح مختلفة تبدو أكثر نضارة ، ما جعل رواد السوشيال ميديا يجزمون بخضوعها لعمليات تجميل .

وشاركت الإعلامية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات الأشهر انستجرام كواليس خضوعها لآخر جلسة تصوير ، وظهرت في المقطع وهي تتراقص على أغنية "Make You Mine".

وكانت ملامحها المتغيرة واضحة جدًا مقارنة بظهورها الأخير برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" Joy Award 2024، والذي أقيم في السعودية في يناير الماضي.

وظهرت وفاء في الفيديو بإطلالة أنيقة كلاسيكية حيث ارتدت فستان طويل ومجسم باللون الأسود،أبرز قوامها الممشوق، كما اختارت لخصلات شعرها البني الطويل تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بنعومة وانسيابية وهو ما أضفة النعومة على إطلالتها.

من هي وفاء الكيلاني

هي مذيعة مصرية ولدت في عام 1972 بدأت حياتها المهنية من خلال تقديم برامج المنوعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب في إيطاليا عام 1997، لتتجه بعدها لإحدى القنوات الفضائية اللبنانية ، وعملت مع شبكة تليفزيون روتانا وقدمت من خلاله برنامجها التليفزيوني "ضد التيار"، و برنامج "بدون رقابة" ، و"نورت" .

وتزوجت من طوني مخايل في أغسطس 2008 وهو زميلها السابق في شبكة راديو وتلفزيون العرب ، وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيا.

وأقيم حفل زفافها في بيروت بحضور والعديد من النجوم ووجوه الإعلام ،وأنجبت طفلتها الأولى "جودي" في إيطاليا في مايو 2009، وفي العام 2011 أنجبت ابنها الثاني وأسمته "ريان".

في نهاية شهر يوليو 2016 أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 8 سنوات بعد وصولهما لطريق مسدود، وفي 9 مايو 2017 أعلنت عن ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة.