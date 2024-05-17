بحثا عن كنوز الأجداد.. ضبط 6 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

التنقيب عن الآثار



وبالإنتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر (عدد 6 عمال- مقيمون بمحافظتى القاهرة وسوهاج) .. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.



بمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "منصة x تويتر"، و"فيسبوك"، يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (شخص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من عاطل تعدى عليه بالضرب بـ"سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.