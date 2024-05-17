قطاع التكنولوجيا وغموض مسار الفائدة يضغطان على الأسهم الأوروبية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-5-2024،وجاء ذلك بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو لاستبيان مسار خفض أسعار الفائدة بعد يونيو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل موسم قوي لأرباح الشركات.

وتتجه الأنظار نحو القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم. وكان قطاعا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تضررا وانخفض كل منها 0.7 بالمئة.

في الوقت نفسه، قادت شركات السلع الشخصية والمنزلية مكاسب القطاعات مع قفزة لسهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة ستة بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

وصعد سهم إتش اند إم (H&M) بنسبة 2.5 بالمئة.

فيما هوى سهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين ثمانية بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الأول.

البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وأم بي للهندسة، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجدوى للتنمية الصناعية، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وديجيتايز للاستثمار والتقنية. البورصة تربح 58 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 846.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.37%، والعرب على 3.01%، واستحوذت المؤسسات على 34.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.56%.