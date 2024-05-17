غداإنطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالدقهلية

تنطلق بالدقهلية غدا السبت، إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العام الدراسى 2024، وتستقبل ٥٩٣ لجنه امتحانية عام ومهنى على مستوى محافظة الدقهلية الطلاب منذ التاسعة صباحا الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية.

ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جميع المدارس بالمحافظة مستعدة لإستقبال ١٠٩ الف ٩٩١ طالب وطالبة من الطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى لإمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً.

وأكد وكيل الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الصارمة اللازمة لمنع الغش بكافة سبله ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب والملاحظين وسيتم التأكد من عدم حيازة الطلاب للهواتف قبل دخولهم وأثناء تواجدهم باللجان، مشيرا أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي وتذليل المشكلات التى من شأنها تعرقل سير الامتحانات وأضاف انه تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان والاوراق الامتحانية ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنه امتحانية.

كما أشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للإستخدام وقت الحاجة مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الإمتحانات بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات، كما أنه يتم تنفيذ برنامج مرور على اللجان من قبل مديري الإدارات الصحية للتأكد من وجود الإشراف الصحي وتوافر الإسعافات الأولية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتوافر الكمامات والإطمئنان على الحالة العامة للطلبة باللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أية طوارئ.