إصابة 3 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 3 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم – القاهرة ، بين بوابات تحصيل الرسوم، وتم نقلّ المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم- القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة إنقلبت بين بوابات تحصيل الرسوم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بالفيوم، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بإصابة أسرة كاملة من قرية سيدنا الخضر، بمركز يوسف تلصديق، بحالة تسمم غذائي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الأسرة، وتبين إصابة 4 أفراد بنزلة معوية حادة، إثر تناولهم وجبة من السمك الفاسد، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .