حادث مروع يخطف أمًا وطفليها في عين شمس

شهد شارع 6 أكتوبر بمنطقة عين شمس في القاهرة حادث تصادم سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع أم وطفليها، وأصيب آخر، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع أم وطفليها بعين شمس

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وعند الوصول، تبين العثور على 3 جثث لأم وطفليها، وطفل مصاب، تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى داخل المستشفى لإجراء الصفة التشريحية عليهم، بينما تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق منفصل أصيب 8 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الهرم، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى الهرم ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة نقل وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 8 اشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .

وفى سياق آخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بقتل أخر بسبب حادث مروري وحدوث مشادة بينهما فأدار محرك سيارته وانطلق بها أثناء تشبث الآخر بباب السيارة إلا أنه سقط وتوفي على الفور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26221 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3882 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ ع"، 35 سنة، سائق، مقيم منطاي مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه حسين عبد الجواد حسين، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها فأسقطه أرضا قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الواقعة "عمرو د إ"، 39 سنة، مالك ورشة، والذي أكد بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، إثر حادث مروري، فحاول المتهم الفرار فاستقل السيارة قيادته وأدار محركها وسار بها بينما كان المجني عليه متشبثا ببابها ففقد اتزانه وسقط أرضاً فحدثا إصابته التي أدت لوفاته.