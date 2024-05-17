دخول الامتحانات بالزي المدرسي فقط..تعليم المنوفية تكشف 8 ضوابط بأيام الامتحانات الثانوية والدبلومات

أصدرت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، عدة ضوابط لضبط العملية التعليمية والامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وطالبت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، بالتزام كافة الإدارات التعليمية، الإلتزامات بالتعليمات أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط تعليمية في المنوفية

ترصد “بوابة الوفد” أبرز قائمة الممنوعات التي حذرت المديرية منها هم كالآتي:-

الإلتزام بارتداء الزي المدرسي، ولن يسمح بالدخول للطلاب المخالفين. منع دخول المدرسة واللجان الامتحانية بالهواتف المحمول. في حالة وجود هواتف محمول مع الطلاب، سيتم مصادرته وتطبيق لائحة ضوابط الامتحانات. لا يسمح باستخدام الكوريكتور بورقة الامتحان. عدم استخدام او توافر ألوان داخل ورقة الامتحان الكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط. سوف يغلق باب المدرسة أثناء الامتحانات، ولن يسمح بدخول أولياء الأمور لأي سبب كان. ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف. إحضار كافة الإدوات التي يحتاجها الطالب: قلم جاف- قلم رصاص- مسطرة- أستيك- براية، حيث لن يسمح بتبادل الأدوات بين الطلاب.

محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم

أوضح محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بتجهيز 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و 477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة ، وإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الإمتحانات وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

تعليم المنوفية: 82 ألف و477 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات يناير



كما أضاف مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.