تاكسى المنصورة يختارالزبائن والمشوار حسب المزاج

تشهد مدينة المنصورة، حالة من الإستياء بين المواطنين ، بسبب عدم التزام سائقي التاكسي بأجرة محددة، واستغلال موجة ارتفاعات الأسعار لمضاعفة الأجرة بشكل عشوائى، وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة سلفا من قبل المحافظة.

مأساة أهالي المنصورة

فضلا عن التعامل السيئ الذى يلقونه من السائقين مما دفع عدد كبيرمن المواطنين للإحجام عن ركوب التاكسى .

ولا تزال معاناة المواطنين مع وسائل المواصلات، بمختلف أنواعها، ، تزداد يومًا بعد يوم، ويدفع ثمنها المواطن البسيط، سواءٌ كان عاملا أو موظف، أو مريضًا من المترددين على المستشفيات وعيادات الأطباء، دون تحرك جاد من محافظ الدقهلية، ، مما يزيد من غضب المواطنين، واستيائهم من أداء المسئولين .

وطالب مواطنى الدقهلية المسئولين بتفعيل قواعد ملزمة لسائقى التاكسى وفرض غرامات فورية حال عدم القيام بتشغيل العداد، وتخصيص فنيين فى الكمائن والحملات المرورية، مهمتها متابعة سير حركة العدادات وقت العمل.

ويقول محمد طلعت شيف بأحد الفنادق سائفى التاكسى بمدينة المنصورة قمة الجشع وإستطرد طلعت المشوار حسب المزاج، وده كلام خاطئ لأن ما دام التاكسى مرخص ليس له حق فى الإعتراض على أى مشوار مهما كان،مؤكدًا طلعت السائقين يقى كل همهم الفلوس قهم يرفضون المشاوير الطويلة، ويختاروا الزباين.

وتابع: متندرا من شروط إستقلال التاكسى بمدينة المنصورة أن تكون شخص واحدا بمفرده يعني متنزلش انت وأإسرتك وتوقفه علشان يقدر يركب اثنين وثلاثة معاك، وألا تكون ممتلئ الجسم علشان ماتبقاش تقيل على التاكسي، وأن يكون مشوارك يبقي لآخر الشارع مايزدش عن 5 دقائق ويكون طريق مستقيم مش زحمه و مشوارك يكون في نفس طريقه، وممنوع دخول مدينة طلخا التى يفصلها كوبرى عن مدينة المنصورة أوأى اماكن بها زحمه او مطبات.

ويؤكد حمدى الخميسى محامى إن الأسباب التى استند إليها قرار تحديد تعريفة التاكسى «خاطئة»، ومنها احتساب المسافة بالكيلومتر، رغم أن مدينة المنصورة ليست كبيرة والشوارع تعانى الإختناقات المرورية، بالإضافة إلى أن التاكسيات ليست مزودة بعدادات رقمية، ، واصفًا ما يحدث بأنه إضرار بمصلحة المواطنين.

وأضاف الخميسى كما أن سائقى التاكسى لايلتزمون بتعريفة المحافظة ويعتبرونها «حبر على ورق»، وقال أن سطوة سائقى التاكسى ، أقوى بكثير من رقابة رجال المرور القائمين على تنفيذ قرار المحافظ، ومجلسه التنفيذي.

وطالب كريم ماهر محامى بضرورة تفعيل الحملات المرورية على وسائل المواصلات ، وتطبيق القانون على المخالفين، وإتخاذ المسئولين بالدقهلية الإجراءات المنفذة لالزام السائقين بتعريفة الأجرة المحددة من قيل المحافظة تيسيراً على المواطنين، خاصةً الطلاب والموظفين والعاملين بالمصانع الذين يتنقلون بشكل يومى ومستمر.

كما طالب بالدفع بعدد من الأوتوبيسات لتعزيز الخدمة بالمواقف العامة وتوفير الخدمة بالشكل المطلوب، وذلك فى فترة الذروة مما يسهم فى الحد من التكدسات ببعض المواقف ، ويعزز من مستوى الخدمة والتى تصب فى مصلحة المواطن.