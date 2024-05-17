إصابة 4 أشخاص بالتسمم إثر تناولهم سمك فاسد بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بالفيوم، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بإصابة أسرة كاملة من قرية سيدنا الخضر، بمركز يوسف تلصديق، بحالة تسمم غذائي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الأسرة، وتبين إصابة 4 أفراد بنزلة معوية حادة، إثر تناولهم وجبة من السمك الفاسد، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث سابق لقى طفل بالفيوم مصرعة غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزله بعزبة ابو النور بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كان مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل في مياه بحر النزله بدائرة المركز .

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن والانقاذ النهري الي مكان الواقعه ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، و تبين، أنه أثناء قيام طفل يدعي مصطفي محمود طه 3 سنوات ، أثناء لهوه انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر النزله بعزبة ابو النور .

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدته، قررت أنه اثناء قيام الطفل باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم وتولت التحقيق.

لقى طفل بالفيوم مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة بحر النزلة بعزبة ابو النور بمركز اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كان مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اطسا بتلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بغرق طفل في مياه بحر النزله بدائرة المركز .

وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن والانقاذ النهري الي مكان الواقعه ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان , و تبين، أنه أثناء قيام طفل يدعي مصطفي محمود طه 3 سنوات ، أثناء لهوه انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر النزله بعزبة ابو النور .

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدته، قررت أنه اثناء قيام الطفل باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم وتولت التحقيق.