هل الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك علامات كثيرة تدل على حسن الخاتمة، ومن هذه العلامات هو موت العبد يوم الجمعة، موضحًا أن الملائكة عند خروج الروح تبشر المؤمن بقبول الله سبحانه وتعالى له.

وأَضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا أرادَ اللَّهُ بعبدٍ خيرًا استعملَهُ، فقيلَ: كيفَ يستعملُهُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ: يوفِّقُهُ لعملٍ صالحٍ يقبض عليه»، متابعًا أن من عظم رحمة الله أن يوفق عباده إلى عمل صالح قبل وفاته.

وتابع: ومن ضمن الأعمال الصالحة أن يكون المسلم صائمًا، أو ساجدًا لله، مشيرًا إلى أن من ضمن العلامات التي تدل على حسن الخاتمة أن يموت المسلم يوم الجمعة، واعتبرها بعض العلماء أنها من علامات رضى الله عن العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر».

وأوضح: أن من علامات حسن الخاتمة أيضًا الموت يوم الاثنين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفى في هذا اليوم المبارك، أو في ليلة الاثنين، متابعًا أن إنارة الوجه من علامات حسن الخاتمة لأن الإنيان حال خروج روحه يرى مقعده في الآخر، فإنه إذا كان مستبشرًا فهذه من علامات حسن الخاتمة.

دار الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن علامات حسن الخاتمة: الموت يوم الجمعة وليلتها؛ وفي ذلك دلالة على سعادة المتوفى وحُسن مآبه؛ لأن الله تعالى يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه ساعتئذٍ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» أخرجه أحمد، وغيره.

وأضافت: كما أنه يكتب له أجر شهيدٍ، فيكون مِن السعداء؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ» أخرجه الحافظ أبو نعيم في "حلية الأولياء".

وورد في الحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام» رواه أبو داود.