خطوات التقديم على فرص عمل بالزراعة الموسمية في اليونان

وظائف خالية.. يبحث الكثير من الشباب على الوظائف الخالية، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، الشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية في اليونان، بسرعة التقديم للحصول على فرصة عمل.

ومن الممكن التسجيل على قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل، لترشيح الشخص للعمل في طلبيات اليونان التي تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024 بشكل موسمي.

فرص عمل في الزراعة الموسمية باليونان

ومن الممكن التسجيل للتقديم على فرص العمل في الزراعة الموسمية باليونان من خلال الضغط على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر https://egyres.manpower.gov.eg/

خطوات التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل

الدخول على موقع الوزارة الرسمي

الضغط على أيقونة حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي.

ثم تسجيل البيانات.

وطباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.

وإحضار المستندات المطلوبة أثناء المقابلة

وهي: أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل.

وأوضحت الوزارة أن التقديم مجاني ولا يوجد وسطاء أو مكاتب تابعة للوزارة، والتقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة.

وعلى من قام بالتسجيل قبل ذلك، ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل وحجز موعد جديد.

وأن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.