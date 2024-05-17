تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة انسيابية في حركة المرور على مستوى محاور وميادين المحافظتين، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين إلى وجهتهم

الحالة المرورية بالقاهرة

شهد كوبري أكتوبر، حركة مرورية منتظمة من ميدان رمسيس حتى غمرة، مع بعض الكثافات في اتجاه المهندسين.

وشهد طريق الأوتوسترادن سيولة مرورية من حلوان إلى المعادي والمقطم، مع كثافة في اتجاه بين الجبلين وشارعي عباس العقاد.

بينما شهد الدائري سيولة مرورية بشكل عام، مع بعض الكثافات عند النزلات، وكثافات مرورية متحركة من المظلات إلى وسط البلد وحلوان، والعكس.

وفي شارع صلاح سالم، كانت هناك سيولة مرورية بشكل عام، وشهد شارع الطيران سيولة مرورية بشكل عام، وظهرت كثافات مرورية نسبية على كوبري الحدائق ومن الزاوية الحمراء إلى الفنجري.

الحالة المرورية بالجيزة

شهد محور 26 يوليو سيولة مرورية بشكل عام، مع كثافة في اتجاه المهندسين قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، بينما ظهرت كثافات مرورية بشارع فيصل تتزايد مع ساعات الذروة الصباحية.



وشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة، وفي شارع الهرم بطء في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة، وشارع العريش، ومدكور، والطالبية.



نصائح للمسافرين

استخدم تطبيقات الملاحة لتحديد الطرق البديلة الأقل ازدحامًا.

توفر شبكة النقل العام في القاهرة والجيزة وسيلة سريعة ورخيصة للتنقل.

حاول السفر في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب الازدحام.

قد تواجه بعض التأخيرات بسبب الازدحام، لذا حاول أن تكون صبوراً.

إرشادات لقائدي المركبات

التزم بقواعد المرور احترم جميع إشارات المرور والعلامات على الطريق.

حافظ على سرعة مناسبة لا تقود بسرعة تفوق السرعة المحددة على الطريق.

اترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتتمكن من التوقف بأمان في حال حدوث أي طارئ.

لا تستخدم الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر أثناء القيادة.

انتبه دائمًا لما يحدث حولك على الطريق وتوقع تصرفات السائقين الآخرين.

استخدم إشارات المرور عند تغيير اتجاهك أو التوقف.

لا تتعجل في القيادة وتجنب التصرفات العدوانية على الطريق.