مواصلة الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد 4 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 76 م2 تابعة لإدارة رى شرق ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالات تعدى بمساحة 1500 م2، وتجريف قطعة أرض كانت ممهدة ومعدة للبناء عليها بمساحة 800 م 2.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل بمختلف المراكز والمدن.

رفع ومصادرة عدد من عربات ومفروشات للخضروات العشوائية

وتم مصادرة مواد البناء من الطوب والأسمنت وذلك بنطاق حى الصداقة الجديدة، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال النظافة والإنارة العامة بنطاق الحى، كما تم تنفيذ عدد من الحملات التى إستهدفت رفع 54 حالة إشغال، مع تحرير 6 محاضر وذلك بميدان المحطة وشارع أبطال التحرير بنطاق حى غرب ، بالإضافة إلى رفع ومصادرة عدد من عربات ومفروشات للخضروات العشوائية من على كوبرى السيل الجديد، مع إزالة مختلف الإشغالات والتعديات على حرم الطريق الرئيسى لتسهيل حركة سير المواطنين والأهالى حيث تم تنفيذ ذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، بالإضافة إلى العاملين مدعمين بالمعدات وسيارات النقل الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

علاوة على مشاركة قوات شرطة المرافق، وهو الذى تكامل مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة للشوارع والميادين، فيما واصلت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن تنفيذ تكليفات محافظ أسوان بالتفاعل المباشر مع أى مطالب جماهيرية متعلقة بإعادة زراعة الأشجار والنباتات بالحدائق العامة الواقعة بنطاق المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية، مع تنفيذ أعمال تقليم وقص الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء ورش الأسمدة ونظافة النخيل وتهذيب الأسوار بما ساهم بدوره فى خلق متنفس حيوى وحضارى وجمالى للمواطن الأسوانى على الوجه الأكمل، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بالتعامل الفورى لحالة تعدى بالبناء المخالف ، وتم الإزالة الكاملة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.