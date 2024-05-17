لفطار صحي.. حضري "بيض مخفوق" مع السبانخ والمشروم

بيض مخفوق مع السبانخ.. ترغب الأمهات بشكل مستمر في تحضير وصفات صحية لأولادهم؛ لبناء جسمهم والتمتع بصحة عاليه، ومن أهم الوجبات التي تساعد على ذلك وجبة الإفطار، فهي تمنحهم الطاقة وتمدهم بالعناصر الغذائية التي تجعلهم أكثر نشاطًا وحيوية، لذا نقدم لك طريقة عمل بيض مخفوض بالسبانخ الصحي.





بيض بالسبانخ

طريقة عمل بيض مخفوض بالسبانخ

المقادير

- بيض : 4 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مشروم : نصف كوب (طازج ومقطع شرائح)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم خشن)

- جبن الشيدر : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)



طريقة التحضير

لعمل بيض مخفوق مع السبانخ .. سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

اخفقي البيض مع الملح والفلفل.

أضيفي الفطر للمقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي البيض وحركي حتى ينضج البيض بالدرجة المطلوبة.

أضيفي الجبن المبشور على الوجه، واتركي البيض على النار لمدة دقيقتين حتى يذوب الجبن.

قدمي البيض ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.

فوائد تناول البيض

تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي الـ بيض على فيتامين أ، و D ، وحمض الفوليك، أحد أهم العناصر اللازمة لتحسين وتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض الخطيرة والفيروسية.

تحسين حالة الجلد

يُعد الـ بيض مصدر ممتاز لفيتامين "أ"، وعنصر البيوتين والسيلينيوم، ولا شك أن كلاهما من العناصر المهمة والمفيدة لحماية وتحسين حالة الجلد، حيثُ يعمل فيتامين "أ" على إصلاح وتحسين حالة الجلد، بينما يساهم "البيوتين" في حفظ الجلد وكذلك الشعر وتنمية المواد المُغذية له، بينما يقي "السيلينيوم" البشرة من خطر أضرار الأكسدة.





تحسين الرؤية

يساهم الـ بيض في تحسين الرؤية وخفض مخاطر الإصابة بأمراض العين المختلفة كالعمي والمياة البيضاء والزرقاء، لاحتوائه على فيتامين B2 والبيوتين اللذان يحافظان على معدل الأيض.

استدامة إنتاج خلايا الدم

يعزز البيض من تكوين خلايا الدم الحمراء لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين B2.

تقوية بنية العظام

الـ بيض هو مصدر جيد لفيتامين " D" اللازم لصحة وبناء العظام، بالإضافة إلى دوره في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل مثل هشاشة العظام أو الكساح أو التهاب المفاصل الروماتويدي.