حلوى للمناسبات.. طريقة عمل ميني تارت بالكاسترد والفواكه

ميني تارت بالكاسترد والفواكه من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها لمختلف المناسبات، مثل حفل خطوبة أو أعياد الميلاد أو غيرها، فتحتوي على الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على رفع المناعة وحماية الجسم من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





تارت بالفواكه

طريقة عمل ميني تارت بالكاسترد والفواكه

المقادير

- حليب : 2 كوب (سائل)

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة

- التارت الجاهز : عبوة (ميني)

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- الفراولة : نصف كوب (طازجة)

- كيوي : ربع كوب (مقطع)

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- العسل : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة التحضير

اخلطي جيداً الحليب مع مسحوق الكاسترد الجاهز على البارد في وعاء.

صُبي مزيج الحليب والكاسترد في قدر صغير الحجم وضعي القدر على النار.

حركي المزيج حتى يبدأ بالغليان ويصبح المزيج كثيفاً.

ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد.

قسمي الكاسترد لقسمين، اتركي قسم جانباً، وأضيفي للقسم الثاني بودرة الكاكاو، وامزجي جيداً.

وزعي الكاسترد في عجينة الميني تارت ثم وزعي الفواكة على الوجه.

زيني بالعسل وقدميه.





فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.





الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.





تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.