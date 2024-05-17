اصنعي سلطة بابا غنوج على خطى المطاعم

سلطة بابا غنوج من السلطات التي يحبها الكثير، فتحرص الأمهات جيداً على اختيار كل عنصر على السفرة من أجل أن تنال إعجابهم جميعاً، ولأن السلطات من الأطباق التي لا تستغنى عنها، فـ بابا غنوج من أسهل الاختيارات لتزيني به السفرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة بابا غنوج

طريقة عمل سلطة بابا غنوج

المقادير

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم)

- زبادي : كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)





طريقة التحضير

لعمل سلطة بابا غنوج .. اشوي الباذنجان في مقلاة واسعة على نار خفيفة.

قشّري الباذنجان، واستخرجي لبّه واهرسيه في وعاء.

أضيفي الزبادي، والثوم، والزيت، وعصير الليمون، والملح، والفلفل.

اخلطي المكوّنات جيّداً واهرسيها معاً باستخدام شوكة.

اسكبي البابا غنوج في طبق التقديم وقدّميه بارداً.

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.





تعزيز صحة القلب والشرايين

يحتوي الباذنجان على مواد معززة لصحة القلب والشرايين، مثل: الألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية، والبوتاسيوم وكل من فيتامين ج وفيتامين ب6، التي تلعب دورًا مهمًا في:

تخفيض مستويات الدهنيات والكولسترول في الدم.

تعزيز عمل القلب والشرايين.

الحفاظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمة.