محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول تطوير مدخل منطقة أبو جالوم

وقع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكولاً للتعاون في تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بمدينة نويبع بطول خمسة كيلومترات، وفقا للاشتراطات البيئية والتي يتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة بتكلفة 15 مليون جنية مصري.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا التطوير يأتي فى إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر، والعمل على ادارتها وفق أحدث النظم العالمية مما يحقق التكامل فى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.

تطوير مدخل منطقة أبو جالوم

ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، أن توقيع البروتوكول يستهدف تطوير مدخل منطقة أبو جالوم، سعياً من المحافظة للاهتمام بالمحميات الطبيعية، مشيرا إلى متابعة أعمال التطوير وفقاً للرسومات الهندسية والمعمارية والتعامل مع الجهه المنفذة فنياً ومالياً وقانونياً، وسيجرى العمل على إتمام تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.

ويأتي هذا البروتوكول كخطوة مهمة نحو تطوير منطقة أبو جالوم وتحسينها كما أنه سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية حياة السكان المحليين.