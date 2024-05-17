بيركب الدش .. مصرع عجوز سقط من أعلى الطابق الثالث بدار السلام

استقبلت مستشفى دار السلام المركزي عجوز في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث أثناء قيامه بتركيب طبق الدش إحتل توازنه وسقط أرضا داخل منور منزله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسن . ا . ح . م" 62 سنة بالمعاش جثة هامدة إدعاء سقوط من علو يقيم بدائرة المركز.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال

قال شقيق المتوفـى "محمود . ا . ح . م" 53 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بإعادة تركيب طبق الدش أعلي سطح منزله بالطابق الثالث إختل توازنه وسقط أرضاً داخل منور المنزل مما أدي لوفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابة من سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم "ا . ز . ع" عامل يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تهديد المجني عليها "م . ن . ص" وقيامه بكتابة عبارات مسيئة عليها وتهديدها بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .

ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهم تهديد المجني عليها وافشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بنشر صور خاصة بها كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .