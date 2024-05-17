اصنعي سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم وتمتعي بمذاق شهي

سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم من السلطات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بجانب الأطباق الرئيسية مثل السمك المشوي والأرز، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.





طريقة عمل سلطة الأخطبوط المشوي بالسمسم

المقادير

- مقادير الأخطبوط المشوي :

أخطبوط : 1 كيلو

بقدونس : 2 عود (طازج)

القرفة : عود

ورق غار : 2 ورقة

الخس الإفرنجي : كوب

السمسم : ربع كوب

الفاصوليا الخضراء : نصف كوب (أعواد مسلوقة)

- للتتبيلة :

ملح : ربع ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ربع كوب

فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- لتحضير الصوص :

الثوم : 3 فصوص (مفروم)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

فلفل ابيض : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)



طريقة التحضير