ضبط سائق شرع في التخلص من نجل عمومته بالعسيرات

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة جزار يبلغ من العمر 35 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابا برش خرطوش بمنتصف البطن تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "مؤمن . ر . ع . ا" 35 سنة جزار الى مصاباً برش خرطوش بمنتصف البطن ومقيم بدائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عم المصاب "كامل . ا . ع . ا" 57 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومتهما "حمدي . ك . ا . ع" 34 سنة سائق يقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم والسلاح بإرشاده، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة إصابة عامل واحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "السيد . ع . م . ا" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزل ملاصق مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "باتعة . م . ا . ب" 58 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

ونتج عن الحريق إصابة شقيق مالك الحوش "محمد . ع . م . ا" 25 سنة عامل يقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول واحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .