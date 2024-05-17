استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية الحدائق غدا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية الحدائق للاطلاع، وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023:

أولا: المتهم الأول:

ـ تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

ـ روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.

وجاء في التحقيقات: المتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.

وفى سياق آخر تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأحد المقبل 19 مايو 2024، الحكم على متهم، لقيامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا مع الشغل سنة واحدة، لمتهمين بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، وألزمتهما المصاريف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وايهاب عثمان عبد التواب ، وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11556 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 3827 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ باحالة كلا من "م.ا.ز"،44 سنة حاصل علي دبلوم من قسم أول كفر الشيخ، و"ه.ك.ع.ا. "، بدون عمل من مركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في غضون عام 2022 وآخرين سبق الحكم عليهم ، بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية ( شهادات سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي) وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا مع مجهول على تحريرها على غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الهيئة ، وساعدوه بأن مدوه بالبيانات المراد إثباتها بتلك المحررات المزورة على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهة، وامهرا تلك المحررات بهذا الشعار المزور ، واعتماد تلك التوقيعات المزوره، كما استعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد تولت التحقيق في تلك القضية، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق حضوريًا.