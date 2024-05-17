فوائد الباذنجان.. أبرزها يعزز صحة القلب ويحميك من السرطان

الباذنجان من الخضروات الصحية التي تتميز بسعره المناسب لجميع الأفراد، بالإضافة لفوائده العديدة التي يحتاجه الإنسان لبناء جسمة والوقاية من العديد من الأمراض، وخلال السطور التالية نقدم لك أهم فوائده.





الباذنجان

فوائد تناول الباذنجان

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يلي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.





تعزيز صحة القلب والشرايين

يحتوي الباذنجان على مواد معززة لصحة القلب والشرايين، مثل: الألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية، والبوتاسيوم وكل من فيتامين ج وفيتامين ب6، التي تلعب دورًا مهمًا في:

تخفيض مستويات الدهنيات والكولسترول في الدم.

تعزيز عمل القلب والشرايين.

الحفاظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمة.

إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد تضمين الباذنجان في الحمية الغذائية اليومية الأشخاص الذي يرغبون في إنقاص أوزانهم أو المحافظة على أوزان صحية، وذلك لفوائده وميزاته التالية:

يساعد الباذنجان على الشعور بالشبع لفترة أطول، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

يقلل الباذنجان من الشهية، حيث تحد أو تمنع الألياف التي يحتويها من إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن شعور الجوع.

يمتاز الباذنجان بانخفاض سعراته الحرارية وعدم احتوائه على الدهون تقريباً.