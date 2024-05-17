إندلاع حريق في حوش بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك عبد الرحيم ا ا ا 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهم"ع . ي . ع" عاطل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .