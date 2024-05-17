علي طريقة المطاعم.. حضري ساندوتش ستيك بالجبن الشيدر

ساندوتش ستيك بالجبن الشيدر من الأكلات التي تتميز بسرعة تحضيرها ومذاقها الشهي، فيمكنك إعدادها في دقائق إذا لم يكن لديك وقت طويل لعمل أصناف من الأكلات للغذاء، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها مثل المطاعم.



طريقة عمل ساندوتش ستيك بالجبن الشيدر

المقادير

فيليه اللحم ( ستيك ): 500 جراماً (مقطع شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- جبن الشيدر : ربع كوب

- جبن موزاريلا : ربع كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الخبز : حسب الحاجة (خبز ساندويشات فرنسي)





طريقة التحضير

لعمل ستيك اللحم.. سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة على النار.

أضيفي اللحم وتبلي بالملح والفلفل وقلبي اللحم على نار عالية لمدة 3 دقائق حتى يصبح بني اللون.

خففي حرارة النار، وأضيفي البصل والفلفل الأخضر وحركي المزيج حتى ينضج اللحم ويطرى البصل والفلفل.

وزعي الخليط في الخبز الفرنسي ووزعي جبن الموزاريلا المبشور وجبن الشيدر المبشور فوقه.

حمصي الساندويش على الشواية حتى يتحمص ويذوب الجبن بداخله وقدميه ساخناً.

فوائد تناول الجبنة الشيدر

يمنع هشاشة العظام

يحتوي هذا الجبن على نسبةٍ عالية من الكالسيوم الذي يساهم في المحافظة على صحة العظام.

بناء العضلات

إن جبن الشيدر يحتوي على نسبةٍ عالية من البروتينات التي تساعد في بناء العضلات بالإضافة إلى دورها في إنتاج الأنزيمات، وتكوين الخلايا، والمحافظة على توازن السوائل في الجسم.

الحفاظ على صحة الأسنان

ينصح أطباء الأسنان دائمًا بضرورة استعمال الفرشاة والمعجون والخيط الطبي يوميًا للحفاظ على صحة الأسنان عن طريق التخلص من بقايا الطعام الملتصقة بها، وفي الوقت نفسه، تساعد منتجات الألبان على حماية صحة الفم أيضًا، بما في ذلك الجبن الشيدر.

تُقلّل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

جبنة الشيدر غنيةٌ بالكالسيوم وفيتامين د، وهي مُغذّيات تحمي من الإصابة بالأمراض المزمنة (أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم).



مصدر بروتين

جبنة الشيدر مصدر للبروتين الذي تحتاجه الخلايا لعمليات النمو والإصلاح، ويحتوي 28 جرامًا منه على 7 جرامات من البروتين. تعتمد كمية البروتين الموصى بها لكل شخص على عدة عوامل، مثل العمر والطول ومستوى النشاط البدني.

جبنة شيدر مصدر لمضادات الأكسدة

مستخلص جبن الشيدر هو مصدر لمضادات الأكسدة التي تقلل من حساسية الأنسجة الظهارية المعوية للإجهاد التأكسدي.