"الترابط الأسري في الإسلام" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة جرفس، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان الترابط الأسري في الاسلام، تحدث فيها الشيخ أحمد طه عبد التواب أن الترابط الأسري هو أساس بناء الأسرة المسلمة التي تفيد الفرد والمجتمع التي تبدأ بالأب و الأم والابناء وحث الإسلام على هذا في كتابه العزيز، ومن أهم عناصر الترابط الأسري بين أفراد الأسرة الصدق والأمانة ومراعاة شعور الآخرين حتى يسود الحب والوفاء بين أفراد الأسرة، ومن أهم صلاح المجتمع الأسرة المسلمة المترابطة آلتي تقوم على الدين والخلق الحسن.

"دراسة بين القديم والحديث في شعر الفصحى".. ندوة بثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ندوة بعنوان "دراسة بين القديم والحديث في شعر الفصحى"، بمكتبة الفيوم العامة شارك فيها الشعراء أدهم مطير، وأحمد عبد القادر، ناقشت الندوة دراسة القديم والحديث من الشعر العربي، شكل الحداثة بصفة عامة في الشعر العربي، مزج بين شعراء القديم والحديث، نماذج من الشعر العربي القديم والحديث، مستشهدا بنماذج من شعر امرؤ القيس، والمتنبي، وأبو نواس، وأمل دنقل، تلى ذلك مناقشات من جانب الحضور حول الحداثة وربطها من القديم إلى الحديث وربط الحالة العامة للكتابة منذ بداية الكتابة إلى العصر الحديث.

عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة أيضا ورشة حكى عن قصة وائل والثلاجة الكهربية تأليف صلاح عبد الحميد السحار أدارتها هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، ومن جانب آخر قدمت انتصار فتحى عبدالحكيم أمينة مكتبة الطفل مسابقات ترفيهية بين الأطفال، فيما نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورشة لتعليم اساسيات الرسم وتحسين الخط العربى نفذتها الفنانة أسماء فريد محسن، تم خلالها تعليم الأطفال الحروف العربى، وأساسيات الرسم والتظليل، كما شهد بيت ثقافة اطسا ورشة فنية للرسم الحر، وأخري من ورق الكانسون، بإشراف أخصائي الطفل نجاه شعبان موسى.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.