الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"الفولي" يوجه رسالة قوية لشيكابالا قبل نهائي الكونفدرالية

الفولي
الفولي

وجه الناقد الرياضي" ايهاب الفولي" رسالة قوية لقائد نادي الزمالك " شيكابالا" وذلك من خلال  تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان.

تحدث الفولي عن صعوبة المباراة، و ان نادي الزمالك لم يتوج بالبطولة حتى اللحظة، و لابد من تواجد اللاعبين الجاهزين فقط بدنيًا و طبيًا في مباراة الأحد المقبل.و تابع ايهاب الفولي حديثه، اذا لم يتلقى قائد الزمالك" شيكابالا" التصريح الطبي و الذي يؤكد سلامته و جاهزيته بنسبة 100%، يتوجب على جوميز عدم استدعائه في قائمة المباراة.

و اختتم الفولي بأن نادي الزمالك في حاجة مُلحة بتواجد اللاعبين الجاهزين فقط لاغير، و في حال عدم جاهزية شيكا، ارى تواجده في صفوف الجماهير من المدرجات أفضل لجوميز و فريقه.

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