"الفولي" يوجه رسالة قوية لشيكابالا قبل نهائي الكونفدرالية

وجه الناقد الرياضي" ايهاب الفولي" رسالة قوية لقائد نادي الزمالك " شيكابالا" وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس والذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان.

تحدث الفولي عن صعوبة المباراة، و ان نادي الزمالك لم يتوج بالبطولة حتى اللحظة، و لابد من تواجد اللاعبين الجاهزين فقط بدنيًا و طبيًا في مباراة الأحد المقبل.و تابع ايهاب الفولي حديثه، اذا لم يتلقى قائد الزمالك" شيكابالا" التصريح الطبي و الذي يؤكد سلامته و جاهزيته بنسبة 100%، يتوجب على جوميز عدم استدعائه في قائمة المباراة.

و اختتم الفولي بأن نادي الزمالك في حاجة مُلحة بتواجد اللاعبين الجاهزين فقط لاغير، و في حال عدم جاهزية شيكا، ارى تواجده في صفوف الجماهير من المدرجات أفضل لجوميز و فريقه.