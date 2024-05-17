الحكم على متهم في «أحداث عنف المطرية» يوم الاحد

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأحد المقبل 19 مايو 2024، الحكم على متهم، لقيامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

وفى سياق آخر حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا مع الشغل سنة واحدة، لمتهمين بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، وألزمتهما المصاريف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وايهاب عثمان عبد التواب ، وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 11556 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 3827 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ باحالة كلا من "م.ا.ز"،44 سنة حاصل علي دبلوم من قسم أول كفر الشيخ، و"ه.ك.ع.ا. "، بدون عمل من مركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في غضون عام 2022 وآخرين سبق الحكم عليهم ، بدائرة قسم أول كفر الشيخ ، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية ( شهادات سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي) وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا مع مجهول على تحريرها على غرار المحررات الرسمية التي تصدرها تلك الهيئة ، وساعدوه بأن مدوه بالبيانات المراد إثباتها بتلك المحررات المزورة على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.

كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهة، وامهرا تلك المحررات بهذا الشعار المزور ، واعتماد تلك التوقيعات المزوره، كما استعملوا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد تولت التحقيق في تلك القضية، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق حضوريًا.