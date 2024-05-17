جمال عبد الحميد ..السوشيال ميديا سلاح ذو حدين قبل نهائي الكونفدراليه
تحدث نجم مصر السابق" جمال عبد الحميد" عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، عن منتقدي نادي الزمالك و تحديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صرح عبد الحميد، ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دائمًا ما يثيرون ردود فعل غريبة و تحديدًا في كل ما يسير عكس اتجاه استقرار القلعة البيضاء.
و تابع نجم الزمالك السابق، انه ومنذ بداية الاسبوع الجاري، و قبيل مباراة العودة في نهائي الكونفدرالية، وهناك هجوم حاد على مسئولي نادي الزمالك و تحديدًا بسبب موضوع التذاكر.
و اختتم جمال عبد الحميد حديثه، بأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، و لابد من استخدامها في نشر الاخبار الايجابية و عدم الانجراف خلف اي شائعات مع تحري الدقة في نقل الاخبار .