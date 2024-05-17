العثور على جثة طفل داخل بلاعة صرف صحي بالإسكندرية

تكثف مباحث قسم شرطة مينا البصل تحرياتها حول لغز العثور على الطفل المتغيب الذي يدعى أدهم.ي متوفيا داخل بلاعة صرف صحي بالقرب من منزله بطابية صالح، منطقة القباري، غرب الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل متغيب داخل بلاعة متوفيا في المنطقة المشار إليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وجرى نقل الطفل للمشرحة لمعاينة جثمانه وتحديد إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.

طفل يفارق الحياة أثر سقوطه من الطابق الحادي عشر

وفي سياق آخر، كان طفل قد فارق حياته إثر سقوطه من شرفة الطابق الحادي عشر، من منزله بعقار كائن بمنطقة بحري في حي الجمرك وسط الإسكندرية، متأثرا بإصاباته البالغة والنزيف الذي حدث له، وذلك بعد خضوعه تحت الملاحظة يومين داخل العناية المركزة في مستشفى عقب سقوطه.