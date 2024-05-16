السيطرة على حريق اشتعل بمطعم فى قصر النيل

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بمطعم، بشارع طلعت حرب في منطقة قصر النيل، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى منطقة قصر النيل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة سيدة متهمة بإنهاء حياة مسن بدافع سرقته في كرداسة، لجلسة 12 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

كشف أمر إحالة، أن المتهمة "ف .ع" في 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة قتلت وأخرى، المجني عليه "ا . ر" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردي حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجتاه لمكان خالٍ من المواطنين وما أن سمحت لهم الفرصة حتى انهالتا عليه بطعنات أودت بحياته في الحال.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة الأب المتهم بقتل نجلته الطفلة بعد التعدي عليها والشروع في قتل شقيقها بمركز الزقازيق بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 39688 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4244 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 أبريل من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد م ع ب" 41 عاما، باحث تنمية إدارية، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل نجلته الطفلة "لمار" 6 أعوام بعدما تعدى عليها بالقوة والشروع في قتل شقيقها الطفل "أحمد" 4 أعوام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل المجني عليها نجلته عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن تعدى عليها بالضرب مستخدما في ذلك أداة (حزام) محدثا ما بها من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وذلك بعدما قام في ذات الزمان والمكان بالتعدى عليها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت جنايتي المتهم بجناية أخرى، وذلك بأنه قد شرع في قتل المجني عليه نجله الطفل "أحمد" بأن كال له عدد من الضربات استقرت برأسه وعموم جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه خشية افتضاح أمر جريمتاه، فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.