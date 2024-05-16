معرض زهور الربيع في دورته 91 يزدهر في المتحف الزراعي

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإطلاق فعاليات الدورة 91 من معرض زهور الربيع، والذي سيقام في المتحف الزراعي بالدقي خلال الأسبوع المقبل.

ويشهد المعرض:

مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزهور ونباتات الزينة.

عرض تشكيلة متنوعة من الزهور والشتلات ونباتات الزينة.

تواجد شركات تنسيق الحدائق ونظم الري الحديث.

عرض مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويُعد معرض زهور الربيع:

من أعرق وأكبر المعارض في المنطقة العربية.

يقام سنوياً على مدار 91 عاماً.

يجذب زوارًا من مختلف أنحاء مصر والعالم العربي.

يُعد فرصة مميزة لعشاق الزهور ونباتات الزينة.

يُساهم في دعم وتنشيط القطاع الزراعي.

للمشاركة في المعرض:

يمكن للراغبين التقدم بطلباتهم من خلال الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة.

تشمل شروط المشاركة: أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة لدى وزارة الزراعة. أن يكون لديها خبرة في مجال الزهور ونباتات الزينة. أن تقدم منتجات عالية الجودة.



لمزيد من المعلومات:

يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الزراعة: https://moa.gov.eg/

أو التواصل مع الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة.

وتعمل وزارة الزراعة على تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الذى ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلي وتسهيل اية عوائق امام التصدير للمنافسة على المستوي الدولي خاصة انها من الصناعات الواعدة.

‏‎ويضم المعرض هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 30% في اطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع.