آسر ياسين صعيدي فى "فرقة الموت" بعد 17 عامًا من "الجزيرة"

يشارك النجم آسر ياسين في فيلم "فرقة الموت" الذى يتعاون خلاله مع الفنان أحمد عز، وهو العمل الذى يشهد لعبه دور صعيدي لأول مرة منذ مشاركته في فيلم الجزيرة أمام الفنان أحمد السقا.

يأتى ذلك بعدما تألق آسر ياسين وقتها خلال الجزء الأول من فيلم الجزيرة عام 2007، أي قبل 17 عاما ليعود خلال الفيلم المرتقب بدور صعيدى من جديد.

أبطال فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار اكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

آسر ياسين

ويشارك آسر ياسين فى فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا الذي حقق إيرادات بلغت 23 مليونًا، وذلك خلال 11 أيام عرض فى السينمات.

وكان قرر صناع فيلم “السرب” بطولة النجم أحمد السقا على اهداء الفيلم إلى شهداء مصر، حيث تم التنوية في بداية تتر العمل الذي طرح فى جميع دور العرض السينمائية.

حرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم السرب الذى يقوم ببطولته، والذي تم طرحه فى دور العرض أمس الأربعاء، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدث السقا في تصريحاته حول مشهد دفنه في الرمال قائلًا: "دوماً ما نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تنال أدوارنا استحسان الجمهور، الذى أحياناً لا يعلم مدى صعوبة ما تم أمامه ليخرج بهذا الشكل، فمثلاً مشهد مثل حديثى وأنا بالكامل تحت الرمال باستثناء رأسى، أخذ مننا 4 ساعات كاملة كنت فيها تحت الأرض".

ينطلق عرض فيلم “السرب” بطولة النجوم أحمد السقا وشريف منير ودياب ونيللى كريم، في سينمات الخليج بدءا من يوم الخميس 9 مايو الجارى، حيث انطلق عرضه اليوم في مصر أمس 1 مايو.



وتحدي النجم أحمد السقا الجميع فى فيلم “السرب” وصور مشهد خطير رغم رفض كل القائمين على العمل تصويره لهذا المشهد لأنه غير مسموح بسير أى شخص فى محيط سير الطائرات فى الجو، إلا أنه أصر ووقع على تعهد بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تصويره للمشهد، وبالفعل تم تصويره وفقد السقا بسببه السمع لمدة 3 أيام بسبب صوت الطائرات العالى جداً وقربها من الأرض في المشهد، حيث ظل السقا لا يسمع في هذه الأيام سوى صافرات الطائرات.

ولعب النجم أحمد السقا مشاهد خطيرة في فيلم السرب الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، حيث عرض حياته للخطر في أكثر من مشهد وذلك كما اعتاد في أعماله الفنية، ولعل أبرز المشاهد، مشهد النهاية في الفيلم حيث ظهر السقا يسير وفوقه الطائرات الحربية تطير بسرعتها الفائقة بعد دك حصون جماعة داعش الإرهابية، وفى هذا المشهد صمم السقا على تصويره بنفسه دون الاستعانة بدوبلير أو إلغائه.

وكان حرص أحمد السقا على اصطحاب زوجته الإعلامية مها الصغير فى عرض فيلم “السرب” باحدي السينمات بأكتوبر، ليرد بذلك على شائعة انفصالما وينفي الأمر بشكل نهائي.

أحمد السقا ومها الصغير

قررت أسرة فيلم “السرب” مشاهدة العمل فى إحدى السينمات بأكتوبر، وذلك بعد إطلاقة رسمياً فى دور العرض اليوم الأربعاء 1 مايو.

حيث حضر كل من أحمد السقا، آسر ياسين، دياب، شريف منير، المخرج أحمد نادر جلال، المؤلف عمر عبد الحليم.

واصطحب النجوم زوجاتهم لمشاهدة الفيلم معهم، حيث حضر السقا بصحبة زوجته مها الصغير، وآسر ياسين مع زوجته، وكذلك دياب مع زوجته هاجر الإبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته، إضافة إلى تواجد الفان باسم سمرة والفنانة مى كساب، والفنان مؤمن نور والمخرج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا ودياب

واصطحب أحمد السقا زوجته مها الصغير وحرص على التقاط الصور معها للرد على شائعة انفصالهما، كما اصطحب معه لمشاهدة الفيلم باقى أفراد أسرته منهم أبناؤه ياسين وحمزة ونادية، ووالدته وشقيقته فاطمة.