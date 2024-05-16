صحة الشيوخ: كلمة السيسي أمام القمة العربية رسائل هامة للداخل والخارج

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الـ33 قائلا: أنها جاءت واضحة بالثوابت المصرية وحاسمة ازاء الكارثة التي تتعرض لها غزة، وكشفت جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أجمع، كما وجهت رسائل هامة للداخل والخارج.

القصية الفلسطينية

وأوضح د.خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني. قائلا" إن مصر لا تجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، بل وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها.. والمراوغة حول الجهود المبذولة.. لوقف إطلاق النار.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وشدد وكيل صحة الشيوخ ،على تأكيد السيسي، أن مخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسباً.

واختتم د. خضير، ان الكلمة قوية تماما وحاسمة وتؤكد عروبة مصر وريادتها ودورها المحوري الرافض للأزمة تماما واستمرار العدوان