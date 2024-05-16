صحة قنا تعقد ورشة تدريبية حول مهارات التواصل الفعال

نظمت إدارة التدريب بمشاركة إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، ورشة تدريبية تحت عنوان " مهارات التواصل الفعال" لعدد من العاملين بقطاع الصحة.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب الذي أشرف عليه الدكتورة نرمين دنقل مديرة إدارة التدريب و هناء عابدين مديرة إدارة خدمة المواطنين والدكتور محمود عبدالرازق عضو إدارة التدريب والمدارس بالمديرية قد ناقش العديد من الأمور والتي من أهمها :

- الإرتقاء بمستوي خدمة المواطنين وتنمية ودعم جسور التواصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين

- التواصل الجيد مع المواطنين وسرعة الإستجابة لشكواهم وإقتراحاتهم

- بناء علاقة تواصل بين المواطنين وإدارة الخدمات الصحية بالمنشئات الصحية بالمحافظة

- تطوير التعامل الشخصي ضمن منظومة التعامل مع المواطنين

- خلق بيئة إيجابية بين المواطن والمنشآة الصحية

- تفهم إحتياجات المرضي وأسرهم من المواطنين

-الإرتقاء بمستوي حل المشكلات في بيئة العمل الفعلية وصولا لحل المشكلات الجماهيرية

-الإستجابة الواعية لإستفسارات وشكاوي المواطنين وإستيفاء الحلول من المسئولين

-إنعكاس جودة الخدمة المقدمة علي رسم صورة متميزة للخدمة الصحية والعاملين بها

- تطوير التواصل بين أفراد الفريق للوصول إلي تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

-سرعة الإستجابة الواعية وتذليل العقبات في تواصل المواطنين مع مقدمي الخدمة الطبية ومسئولي الإدارة الطبية.

وأكد الدكتور محمد بدران، إستمرار حلقات التدريب والتطوير لكافة العاملين بالصحة من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

ونظمت مستشفى قنا العام حفل تكريم لعدد من المتميزين من فرق التمريض بالمستشفي، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للتمريض حضر الإحتفال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا واسماء رمضان نقيبة التمريض ومديرة إدارة التمريض بالمديرية والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير مستشفي قنا العام وعدد كبير من فرق التمريض بالمستشفي بقيادة الأستاذ مصطفي الدسوقي مدير إدارة التمريض بالمستشفي وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة والمهتمين بالقطاع الصحي بدأ الإحتفال بعزف النشيد الوطني للبلاد تَبِعه ءايات من القرآن الكريم وخلال كلمته.

و رحب الدكتور محمد يحي بدران بفرق التمريض مثمناً دورهم الهام في ءاداء واجبهم الإنساني والمِهني كونهم خط الدفاع الأول للمريض وكونهم دوماً يبسطوا خدماتهم وراحتهم في سبيل سلامة وراحة المرضي، مشيداً بخدماتهم المتميزة لكل فئات المجتمع دون تمييز ، وحرصهم علي راحة المرضي حتي تعافيهم وسلامتهم ، مؤكداً علي كون التمريض يمثل حجز الزاوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وفخر تلك المنظومة وأحد أبرز دعائمها فيما أشارت الأستاذة أسماء رمضان إلي كون مهنة التمريض مهنة خالدة وسامية منذ زمن طويل ، وعلي مر التاريخ يسعي التمريض إلي التخفيف عن المرضي ورفع العناء عنهم ، مشيدة بما يقدمه تمريض قنا العام من جهد مضاعف وأداء متميز طوال الوقت فيما أوضح الدكتور محمد الديب أن التكريم يمثل إنطلاقة جديدة للفرق التمريضية ويدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك في خدمة كافة المرضي المترددين علي المستشفى.

هذا وقد كرمت المستشفي الدكتور محمد بدران علي جهوده المتميزة والمثمرة منذ توليه منظومة القطاع الصحي وخلال الإحتفال تم تكريم عدد كبير من فرق التمريض بالمستشفي وتقديم شهادات التكريم لهم علي ما بذلوه في خدمة المرضي من أبناء المحافظة.