حملة أنتي الأهم: شركة أوبر ليس لديها مقر إداري في مصر يمكن الرجوع إليه

كشف الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن شركة أوبر ليس لديها مقر إداري في مصر يمكن الرجوع إلى المسئولين فيها من خلاله لوقف حالات التحرش من قبل سائقي الشركة، مؤكدة أن الأمر يزداد خطورة بإمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل "الأبلكيشن" ويبدأ العمل به مستقلا، متسائله عن من المسؤل عن تقنين تلك الأوضاع إذًا؟

وقف نشاط هذه الشركة

وطالبت الفخراني بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمي وإلزامها بوجود مقر إداري داخل مصر ليكون مسئول عن السائقين، ولابد من حصر عدد العاملين به وعمل فحوصات دورية للمخدرات وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.

في ذات السياق نشرت صفحة أنتي الأهم على صفحتها الرسمية شكر إلى وزارة الداخلية ومباحث القاهرة على سرعة الاستجابة والقبض على سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع.

وقالت الفخراني أن أجهزة الأمن استطاعت القبض على السائق التابع لشركة أوبر المتهم بمحاولة الخطف والشروع في اغتصاب فتاة بعد إجبارها على النزول من رحلة كانت تستقلها من التجمع إلى زايد.

موضحه أن حملة أنتي الأهم فتحت ملف تعرض النساء والفتيات للاختطاف في خدمات النقل الخاصة بعد تكرار وقائع الخطف والاعتداء.

أنا الضحية القادمة

وجدير بالذكر أن حملة أنتي الأهم هي أول من أطلقت حملة لمقاطعة شركة أوبر تحت شعار " أنا الضحية القادمة" ، وذلك بعد تكرار وقائع محاولات خطف الفتيات وعدم وجود عوامل أمان.

وفي الختام وجهت الدكتورة رحاب الفخراني لوزارة الداخلية ومباحث القاهرة بعد القبض على هذا السائق.