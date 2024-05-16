رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الفريق البحثي المصري المتعاون مع منظمة الصحة العالمية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود الفريق البحثي المشترك من الجامعات المصرية العاملين في مجالات البحث العلمي حول فاعلية لقاح كوفيد 19، وأوضح أن هذا الفريق حظي بدعم كبير من الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر لإعلان نتائج المشروع البحثي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للبحوث عن دراسة بين العاملين الصحيين في خمس مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر.

حضر الاحتفالية الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات،والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر ،وعمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

ورحب رئيس الجامعة بالمشاركين في المشروع البحثي من مختلف الجامعات المصرية في رحاب جامعة الأزهر كعبة العام وقبلة العلماء، وأشاد بالتعاون القائم بين جامعة الأزهر والمركز القومي للبحوث ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة ترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

المشروع البحثي الذي تم إسناده إلى جامعة الأزهر من منظمة الصحة العالمية يعزز مكانة الجامعة على مستوى العالم

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع البحثي الذي تم إسناده إلى جامعة الأزهر من منظمة الصحة العالمية يعزز مكانة الجامعة على مستوى العالم، ويؤكد الحاجة الماسة إلى جهود العلماء، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية هي حائط الصد في مواجهة التحديات الصحية، وكان في مقدمتها جائحة كورونا التي أوقفت الحياة في العالم، ومنعت الطواف حول الكعبة، وأغلقت بسببه دور العبادة مما عكس الحاجة الماسة إلى أهمية العلم والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الشكر والتقدير للدكتورة زينب نبيل، منسقة هذا المشروع البحثي المشترك بين الجامعة ومنظمة الصحة العالمية والمركز القومي للبحوث، وأكد صديق على أن هذا المشروع البحثي المشترك يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، ويؤكد على إيمانها ودعمها الكبير لجهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشاد صديق بجهود الجيش الأبيض في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا.

ووجه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشكر والتقدير لجهود الباحثين في كليات الطب بالجامعة والجامعات المصرية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قامت عليها الدكتورة زينب نبيل في هذا المشروع البحثي المشترك الذي يسهم في نهضة وتقدم الخدمات الصحية بفضل تضافر جهود كبيرة من الباحثين في جامعة الأزهر والجامعات المصرية.