جامعة جنوب الوادي تشرع في تنفيذ مركز للتعليم الطبي والتدريب

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة مشروع إنشاء مركز للتعليم الطبي والتدريب والخدمات الصحية بجامعة جنوب الوادي .

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن الهدف الرئيسي من إنشاء المركز تقديم الخدمات التعليمية التطبيقية لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة من خلال التعليم والتدريب والممارسة الاكلينيكية التطبيقية وإجراء البحوث لتطوير التعليم الطب، وكذلك تقديم الخدمات الصحية المتميزة لكافة منسوبي الجامعة وأسرهم وكذلك منسوبي جامعة جنوب الوادي الأهلية وأسرهم، ومن يرغب من فئات المجتمع الخارجي وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع معدلات الانجاز في المشروع وما تم تنفيذه حتى الآن من تجهيز المبنى والفرش والأثاث والاجهزة الطبية.

وأشار إلى أن كل المعاملات داخل منظومة المركز ستتم من خلال الأتمتة حيث سيتم عمل تطبيق إلكتروني خاص بالمركز، كما تفقد رئيس الجامعة والحضور مقر المركز المزمع إنشاءه بمبنى كلية العلاج الطبيعي القديم.

حضر الإجتماع، الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور أحمد على عامر مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور محمد عمر رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد سيد الاستاذ بكلية الطب وعضو مجلس إدارة صندوق علاج اعضاء هيئة التدريس، والدكتور اسامه حسين الأستاذ بكليه الطب وعضو صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، والدكتور حمدي تمام الأستاذ بكلية الطب وعضو صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، والدكتور مصطفى الامير الأستاذ المساعد بكليه الطب، وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

ختام برنامج تنمية قدرات منسوبي الجامعة

في سياق ذي صلة، انتهى المركز من تنفيذ الجزء الأول من التدريب لعدد 42 من أعضاء هيئة التدريس و الاداريين.،شارك فى تنفيذ التدريب كل من الدكتور محمد عمران مدير المركز و الدكتور عبدالناصر خليل و الدكتور محمد حسين حمدان و الدكتورة عطيات الشاورى و الدكتورة أمانى عبدالمنعم و الدكتورة نهاد محمود والدكتورة حسناء حسن.

ناقشت الجلسات التدريبية عدداً من مشكلات العمل الحقيقية و كيفية التعامل معها و مارس المشاركون خلالها مهارات التواصل بأنواعه و بناء فريق العمل و تعرف على مراحل تكوينه كما فرق المشاركون بين أنواع القيادة فى مجال العمل و أنماط الشخصيات و قام عدد من المشاركين بتقديم عروض فعالة لمواقف عمل مختلفة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بمبادرة رئيس الجامعة و بحضور هذا البرنامج الذى يلبى احتياجاتهم و أشادوا بدور مركز التطوير الوظيفى الفعال فى تنظيم و تنفيذ الجلسات التدريبية و توفير البيئة التدريبية المناسبة.

يهدف البرنامج إلى خلق روح التعاون و التناغم بين أطياف منسوبى الجامعة و فهم حقيقى لأنظمة العمل فى الادارات الجامعية و الأقسام الأكاديمية و إلقاء الضوء على المهام الوظيفية.

