مياه الفيوم تعقد اختبارات المسار الوظيفي للعاملين

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن تنظيم الادارة العامة للتدريب بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة اختبارات المسار الوظيفي للعاملين المستحقين للترقية لعام 2023/ 2024، وذلك بهدف ترقية العاملين إلي الدرجات الوظيفية العليا وتسكينهم فى القطاعات والادارات المختلفة وذلك بعد تدريبهم على المواد العلمية و المسارات الوظيفية المطلوبة كلا حسب مجاله وتخصصة، وذلك لرفع كفاءتهم الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم الوظيفية التى تساهم فى رفع الاداء للعاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

324 من مستحقة الترقية

وأكد الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، أن اختبارات المسار الوظيفي قبل الترقية، والتى تؤكد عليها الشركة القابضة كشرط اساسي للترقية، أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة ، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

وفي السياق أوضح سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية، أن الاختبارات استمرت لمدة خمسة ايام متواصلة بمركز تدريب الشركة بالعزب الجديدة لعدد 324 من مستحقي الترقية ونصف المدة البينية، بحضور محمد فتحى من الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة وحضور مراقبين من شركة مياه بنى سويف الشقيقة.

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