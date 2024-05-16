الجمعية الإفريقية تعقد مؤتمرها الأول عن اللغة السواحيلية

61 عامًا على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية..

تستعد الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي، للاحتفال بـالذكرى الـ61 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية سابقًا “الأتحاد الأفريقي حاليًا”، من خلال تنظيم المؤتمر الأول للغة السواحيلية، تحت شعار “ فى حب القارة، اللغات الأفريقية بين الواقع والاستدامة”، يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، بمقر الجمعية بالزمالك.

منظمة الوحدة الأفريقية سابقًا

ومن المتوقع حضور كل من السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتورة آمنة فزاع مندوب عام الجمعية ورئيس نادي المرآة الأفريقية، والمهندس أيمن فتحي نائب رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة ومؤسس مجتمعات مستدامة بالجمعية، الدكتور سيد رشاد استاذ مساعد بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور النيجيري سفيان محمد الرابع، مدرس اللغة العربية والادب العربي والترجمة ولغة الهوسا".

بالأضافة إلي حضور أ.د. نيفين مكرم لبيب مدير مركز التخطيط الأجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، الباحث محمد صلاح الدين، المستشار الثقافي لفريق عمل الجمعية الافريقية اللجنة القومية بالاتحاد الافريقي، وباحث في الشئون الافريقية و زينب مكي، مترجم اللغة السواحيلية، محرر ومنسق مساعد بجريدة Kitalani بجمهورية تنزانيا الاتحادية، ومدرب اللغة السواحيلية بالجمعية الافريقية، اللجنة القومية بالاتحاد الافريقي.

يوم أفريقيا

تحتفل الدول الافريقية، بيوم أفريقيا الموافق 25 مايو من كل عام ، ذكرى إنطلاق منظمة الوحدة الافريقية عام 1963

وتٌعد مصر من الدول المؤسسة و أحد الشركاء فى وضع اللبنة الأولى للإتحاد الافريقي .

في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، إثيوبيا، وافقت 32 دولة أفريقية حققت الاستقلال في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، فيما إنضم 21 عضوا تدريجيا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي في عام 2002.

وفي 9 يوليو 2011، أصبح جنوب السودان العضو الرابع والخمسون في الاتحاد الافريقي.

جاءت فكرة الاحتفال بيوم أفريقيا بعد انعقاد المؤتمر الأول للدول الفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر “التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة”، واثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير في القارة الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقي.

جاء الغرض من تحديد يوم أفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.

فيما أنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.