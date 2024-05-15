عاجل
الأرصاد الجوية نحذر من ظاهرة جوية خلال الساعات
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الجامعة العربية: دعم مصر لجنوب إفريقيا بلاهاي جزء من التضامن العربي مع فلسطين

ياسمين موسى مندوبة
ياسمين موسى مندوبة مصر لدى محكمة العدل الدولية

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن القمة العربية المرتقبة ستعقد في ظروف غير عادية، وستتضمن كل القضايا العربية وكل قضايا الامن القومي العربي، ولكن قضية فلسطين هيمنت على الأعمال التحضيرية للقمة العربية. 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الموقف المصري والمواجهة ضد إسرائيل بالعدل الدولية، بدعم جنوب إفريقيا جزء مهم من العمل العربي لدعم القضية وجاء في توقيت مناسب وقت انعقاد القمة. 

txt

الأزهر يدعم مصر في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ويدعو لمحاصرته

txt

مصر تدعم جنوب أفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وذكر أن القمة العربية أعلى مستوى من مستويات العمل العربي المشترك، حيث تجمع الرؤساء العرب وتجمعهم معًا، على الأقل مرة كل عام، وهذه رسالة مهمة للغاية.

شكري: لجأنا لمحكمة العدل الدولية احترامًا للقانون الدولي

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن خطوة إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل كانت متسقة مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "يأتي ذلك في ضوء ما نشهده من قصف عشوائي أدى إلى هذه الأضرار البالغة بالمدنيين في غزة، وكان من الضروري أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من المنظور القانوني ومنظور احترام المعاهدة وضرورة المساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني".

ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية

وتابع: "ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية في هذا الأمر وقيمة محكمة العدل الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن يجعل اختصاصها واضحا، ولابد من التعامل مع هذه القضية بشكل يؤدي إلى وضع المسؤولية على مرتكبيها".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

 

مواد متعلقة

إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل بوقف الحرب

محكمة العدل الدولية: ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

الملكة رانيا: الناس يموتون في غزة ولا يمكن انتظار حكم محكمة العدل (شاهد)

أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل كشفت أكاذيب إسرائيل (فيديو)

فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

ألمانيا أمام محكمة العدل: ضاعفنا دعم غزة بعد 7 أكتوبر (فيديو)

محكمة العدل الدولية ونصرة غزة

محكمة العدل تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان دخول المساعدات إلى غزة
الجريدة الورقية