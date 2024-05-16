رئيس الجامعة اليابانية: الجامعة الأولى محليا.. والثالث إفريقيا والسادس عربيا بتصنيف التايمز

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تفتخر بحصادها المرتبة 106 عالميا والمركزالأول في مصر في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة وذلك بالمنافسة مع الجامعات المصرية التي أنشئت منذ ٥٠ عاما رغم أن الجامعة لا يتعدى عمرها 14 سنة فقط .

جاء ذلك خلال مداخلته فى برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد موضحا أن الجامعة حصلت أيضا في ذات التصنيف على المركز الثالث على مستوى إفريقيا والسادس على مستوى الجامعات العربية

أوضح الدكتور عمر عدلي

‏أن الجامعة تم انشائها بفكر مختلف ، كجامعة بحثية لتصبح مركز تميز بحثى لنقل الخبرات اليابانية الى إفريقيا والشرق الأوسط وتقديم تعليم متميز ودعم الجهات الصناعية

مشيدا بدور هيئة الجايكا فى تجهيز معامل الجامعة بأجهزة لا مثيل لها فى الشرق الاوسط .

حصاد

كان الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا قد أعلن عن حصاد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقاً لتصنيف تايمز البريطاني Times Higher Educationللجامعات الشابة لعام 2024كما حصدت الجامعة المركز رقم 106 عالميًا.

الأولى بمصر

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا .كما يأتى تتويج للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الأداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية،مشيدا ، بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

جدير بالذكر انه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل.



وأن هذا التصنيف يعد انجازاً كبيراً للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

رجال الأعمال بالإسكندرية

كما شارك الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بفاعليات ندوة جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية والتى استعرضت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والتى تحمل عنوان " رؤية اقتصادية للإسكندرية' من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر " بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية و الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي و مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية وبحضور لفيف من أعضاء الجمعية، ومجلسى النواب والشيوخ والأكاديميين.